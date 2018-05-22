Из-за бесхозного предмета в Екатеринбурге закрывали две станции метро

15:18 | 24.05.2018

Сегодня днем в Екатеринбурге временно закрыли две станции метро – Чкаловскую и Ботаническую. Причиной стало обнаружение бесхозного предмета.



После проверки работу станций снова возобновили. Ничего опасного не нашли. Сейчас метрополитен работает в штатном режиме.





Фото: Инцидент. Екатеринбург / Вконтакте