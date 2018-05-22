Уральца обвиняют в двойном убийстве из-за старинных монет

28-летнего жителя Асбеста обвиняют в убийстве двух человек — молодого человека 1990 года рождения и девушки 1992 года рождения.По данным следствия, в ночь на 27 апреля 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к своим знакомым — молодой паре — и нанес им удары по голове рубящим орудием. Парень и девушка скончались на месте.Следствие считает, что злоумышленник хотел завладеть двумя старинными монетами 1896 года выпуска, что и стало мотивом преступления.После убийства молодой человек поджег дом и скрылся. В дальнейшем выяснилось, что он уехал в Краснодарский край, где продал монеты за семь тысяч рублей.Сегодня суд приступил к рассмотрению этого дела.