Екатеринбурженка отсудила у больницы деньги за скользкие ступеньки

14:25 | 24.05.2018

Жительница Екатеринбурга Татьяна Ф. упала на ступеньках поликлиники № 23. На месте ей оказали медицинскую помощь и поставили диагноз — ушиб поясничного отдела позвоночника, однако через четыре дня женщине стало хуже, и она сделала МРТ, которая показала перелом 12-го позвонка.



После продолжительного лечения женщина подала иск к МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23». В результате суд взыскал с медицинского учреждения 78 тысяч рублей, в том числе расходы на лечение и компенсацию морального вреда.



Больница обжаловала решение в облсуде, но безрезультатно. Установлено, что причиной падения стали стертые скользкие ступени.