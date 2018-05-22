Свердловская область вошла в пятерку регионов России по конкурентоспособности выпускников школ

Свердловская область заняла пятое место среди регионов России по конкурентоспособности выпускников школ. Рейтинг выпустило агентство RAEX. Цель исследования — выявить российские школы с наибольшей концентрацией выпускников, поступивших в ведущие вузы России.В рейтинге по конкурентоспособности выпускников 100 школ. Среди них больше всего учреждений, находящихся в Москве и Московской области. Далее идут Санкт-Петербург, Новосибирская и Свердловская области.Так, в топ-100 вошли лицей № 130 (Екатеринбург, 49-е место), гимназия № 9 (Екатеринбург, 50-е место), Специализированный учебно-научный центр УрФУ (Екатеринбург, 52-е место), школа № 7 с углубленным изучением отдельных предметов (Первоуральск, 59-е место) и гимназия № 161 (Екатеринбург, 68-е место).Фото: belsat.eu