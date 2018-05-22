В Свердловской области более 300 молодых семей получат деньги на жилье

13:30 | 24.05.2018

В 2018 году свердловские муниципалитеты получат 329 субсидий на улучшение жилищных условий молодых семей. Выплаты предусмотрены программой «Обеспечение жильем молодых семей».



Напомним, что субсидии могут получить полные или неполные семьи минимум с одним ребенком. Возраст родителей не должен превышать 35 лет. Обязательным условием является статус семьи как нуждающейся в жилом помещении.



Полученные деньги можно потратить на погашение до 40% стоимости жилья. При этом субсидию может получить семья, которая уже въехала в дом или только собирается приобрести недвижимость.





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