Виновник смертельного ДТП в Новоуральске отправится в колонию

13:13 | 24.05.2018

В Новоуральске на три с половиной года в колонии-поселении осужден 38-летний местный житель Александр Сорокин.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, 5 сентября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП на улице Октябрьской в Новоуральске. Он не справился с управлением, и его автомобиль ВАЗ-21083 врезался в опору освещения.



Отмечается, что обвиняемый ехал со скоростью не менее 75 км/ч при разрешенной скорости движения 40 км/ч. Кроме того, у автомобиля был изношен протектор шин, с такой неисправностью на машине ездить нельзя.



В результате аварии погиб пассажир, сидевший на переднем сиденье.





Фото: penza-post.ru