В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение

12:50 | 24.05.2018

Очередное штормовое предупреждение объявило ГУ МЧС по Свердловской области на основании прогноза синоптиков. В период 24–25 мая в области ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду, с порывами более этого показателя. Предупреждение об этом опасном метеоявлении направлено во все органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики для принятия превентивных мер по минимизации последствий непогоды.



В период действия штормового предупреждения МЧС России рекомендует помнить о мерах безопасности и соблюдать правила поведения при возникновении чрезвычайной ситуации:



• Плотно закройте и укрепите все двери и окна.



• Отключите газ и электричество.



• Уберите со дворов предметы, которые могут быть унесены ветром.



• Из легких зданий перейдите в более прочные.



• Держитесь подальше от берега реки.



• Если у вас есть машина, постарайтесь отъехать как можно дальше от эпицентра урагана.



Как вести себя при урагане, если вы оказались на улице:



• Держитесь подальше от зданий и строений, высоких столбов, деревьев, мачт, опор и электропроводов.



• Нельзя находиться на мостах, путепроводах, эстакадах, в местах хранения легковоспламеняющихся и ядовитых веществ.



• Спрячьтесь под мостом, железобетонным навесом, в подвале, погребе. Можно лечь в яму или любое углубление. Глаза, рот и нос защитите от песка и земли.



• Нельзя залезать на крышу и прятаться на чердаке.



• Если вы едете на машине по равнине, остановитесь, но не покидайте автомобиль. Плотнее закройте его двери и окна.



• Если вы в городском транспорте, немедленно покиньте его и ищите убежище.



• Если стихия застигла вас на возвышенном или открытом месте, ползите в сторону какого-либо укрытия (к лесу), которое могло бы погасить силу ветра, но берегитесь падающих веток и деревьев.



• Когда ветер стих, не выходите сразу из укрытия, так как через несколько минут шквал может повториться.



• Сохраняйте спокойствие и не паникуйте, помогайте пострадавшим.



Информация: ГУ МЧС России по Свердловской области