Уральские бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне: исследование связистов

12:37 | 24.05.2018

Пермские предприниматели любят «качать», свердловские бизнесмены — звонить, а челябинские предпочитают писать SMS. В преддверии Дня предпринимательства в России аналитики «МегаФона» раскрыли подробности мобильной жизни уральских коммерсантов.



Анализ основан на общей информации о продолжительности мобильных переговоров, интернет-аппетитах и географических предпочтениях среди бизнес-абонентов компании. По данным связистов, на Урале в мобильной сети «МегаФона» больше всего ИП зарегистрировано в Тюменском регионе, следом идут Свердловская и Челябинская области. В бизнесе мужчин по-прежнему больше, чем женщин.



Самый общительный уральский предприниматель живет в Челябинске. Ежемесячно рекордсмен проводит за мобильными переговорами более 320 тысяч минут, для этого у него подключено сразу более ста номеров, для сравнения: самый разговорчивый коммерсант Свердловской области за последний месяц общался в 2 раза меньше — 150 тысяч минут.



Почти 60 % уральских бизнесменов ежедневно пользуются мобильным интернетом, из них каждый третий подключен к 4G. Главным интернет-серфером в сети уральского «МегаФона» признан предприниматель из Перми, который ежемесячно скачивает объем данных, равный 6 800 фильмам. Его ближайший конкурент по регионам Большого Урала — индивидуальный предприниматель из Кирова: 2 100 фильмов в месяц.



Общаться в онлайне тюменские, свердловские, ямальские и югорские ИП больше предпочитают во второй половине дня — об этом свидетельствует рост их мобильной активности после 14:00. В Челябинске, Удмуртии, Кургане и Коми — наоборот: владельцы бизнеса решают дела с утра. В Пермском крае предприниматели одинаково активны и утром, и вечером.



«С начала года бизнесмены стали еще больше времени проводить в онлайне, сокращая объем голосовых переговоров и личных SMS-переписок. Эта тенденция актуальна и во время путешествий: Таиланд, Италия и Объединенные Арабские Эмираты в этом году возглавили рейтинг самых популярных стран для интернет-общения и отдыха индивидуальных предпринимателей Урала», — отметила Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.



Для руководителей компаний «МегаФон» предлагает тариф-конструктор «Управляй! Руководитель». Наряду с традиционными услугами — пакетами минут, трафика и SMS в рамках тарифа — клиенту предоставляется пакет бесплатных входящих звонков в Европе, а также безлимитный трафик на мессенджеры, почту, облачные хранилища, навигацию и соцсети. Впервые оператор возвращает на лицевой счет клиента 7 % от ежемесячных мобильных затрат.