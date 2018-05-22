Выпускница Нью-Йоркской академии киноискусства провела мастер-класс для екатеринбуржцев

12:11 | 24.05.2018

Во время всероссийской акции «Ночь музеев» первый съемочный павильон Свердловской киностудии превратился в большое пространство с выставками, фото- и кинозонами, лекториями и стендами музыкальных групп Екатеринбурга. Здесь организовали сразу три выставки: раритетной съемочной техники, кинореквизита, а также фотовыставку дополненной реальности «Екатеринбург музыкальный».



Особым спросом пользовалась фотозона с хромакеем, реквизитом и гримом, где за пару минут можно было примерить на себя образы любимых киногероев. А также зона шоу-кейсов от UralGameJam, где можно было протестировать игры уральских разработчиков.



В рамках детской программы «Мувики» на «Ночи музеев» педагоги Школы кино и креативной экономики Свердловской киностудии раскрыли секреты компьютерной и lego-анимации, рассказали о техниках, с помощь которых можно снять мультфильм даже дома, о приемах, которые помогут оживить кадр, и о том, как создать и вести видеоблог.



В рамках основной программы оператор-постановщик, уроженка Екатеринбурга и выпускница Американского института киноискусства, Нью-Йоркской академии киноискусства Олеся Савельева провела мастер-класс «Как снимают кино в Голливуде: от идеи до продакшна» для 60 студентов Школы кино и гостей «Ночи музеев». Сейчас Олеся живет и работает в Лос-Анджелесе и снимает документальные, короткометражные фильмы, музыкальные клипы как в США, так и в России.



Кроме того, в «Ночь музеев» для гостей провели экскурсии по студиям мультипликации, спецэффектов, грима и звукозаписи.



Завершилась ночь большим музыкальным киноконцертом от II Фестиваля современной уральской музыки E! MUSIC WEEK. Здесь выступили такие группы, как Snowbox, Mumble Boys Gang, Vacío, Розатов, Tamitam.