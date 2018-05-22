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11:58 | 24.05.2018

Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 мая 2018 года

За прошедшие сутки с 08:00 23.05.2018 до 08:00 24.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 173 преступления.

В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 107 противоправных деяний. Из них 3 убийства, 3 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 15 фактов мошенничества, 2 грабежа, 4 угона транспортных средств.

За прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых 1 человек погиб, ещё 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

За минувшие сутки на территории области проведено 2 массовых мероприятия, в которых приняли участие 54 800 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 1823 полицейских, 221 работник частных охранных предприятий, 162 члена добровольных народных дружин, 8 казаков, 796 сотрудников, в том числе сторожей СОШ. Нарушений общественного порядка не допущено.

Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

© «Вечерние Ведомости»

 


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