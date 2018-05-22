Глава администрации Екатеринбурга отчитался о доходах за 2017 год

11:55 | 24.05.2018

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб отчитался о доходах за прошлый год. Сити-менеджер заработал 3,4 млн рублей. Также в его декларации указан земельный участок площадью 1428 кв. м, жилой дом площадью 273,1 кв. м и автомобиль Lexus RX450H. Супруга Александра Якоба заработала в 2017 году 469,4 тысячи рублей.



Отметим, что в 2016 году сити-менеджер заработал аналогичную сумму — 3,19 миллиона рублей.





Фото: www.gosrf.ru