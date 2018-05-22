В Свердловской области из-за халатности населения горят леса

11:51 | 24.05.2018

Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, на сегодняшний день в регионе действуют два природных лесных пожара. В обоих случаях горят леса Сухоложского лесничества.



В первом случае из-за нарушений правил пожарной безопасности возник низовой лесной пожар в посёлке Малышево, там огонь захватил территорию в 10 гектаров, его ликвидацией занимаются 28 человек и 2 единицы техники.



Во втором случае, также из-за халатности местного населения, горит трава в лесу под Асбестом, горение распространилось, как и в первом случае, на 10 гектаров, в его тушении принимают участие 7 человек и 3 единицы техники.



Оба пожара имеют 2-й класс пожарной опасности. Тушение пожаров находится на контроле ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация: ЦУКС ГУ МЧС России по Свердловской области



Фото: forestforum.ru