В Свердловской области с начала года уровень преступности увеличился на 40 %

23:45 | 23.05.2018

Количество разбойных нападений, совершённых в общественных и малолюдных местах всей Свердловской области с начала 2018 года увеличилось более чем на 40 % по сравнению с прошлогодними показателями. Такие данные в свежей справке о количестве преступлений на территории региона приводит прокуратура Свердловской области.



Итак, всего за пять месяцев на улицах населённых пунктов было совершено более 17 тысяч преступлений, из которых, по данным ведомства, более 90 % раскрыто полицией. Почти половину всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества (кражи, грабежи, разбои). Общий ущерб от совершённых с начала года злодеяний составил полтора миллиарда рублей. При этом, в результате посягательств погибло более 260 человек, что на 1% превышает прошлогодний результат, а 400 получили тяжкие увечья. Согласно данным прокурорской записки, последние сведения ниже прошлогодних почти на 15 %.



Вместе с тем прокуратура зафиксировала, что в этом году процент преступлений, несущих массовую угрозу жизни людей, резко снизился. Так, террористических актов было выявлено на 30 % меньше, а преступлений экстремистского характера и того меньше – уровень преступности в этой области сократился на 55 %.



Фото: yuga-build.ru