На Средний Урал снова надвигается ураган

23:43 | 23.05.2018

Вслед за вчерашним, новый ураган надвигается на весь Средний Урал. Ветряной шквал нагрянет на Свердловскую область уже завтра, 24 мая.



В настоящее время горожане и жители соседних городов получают SMS-оповещения от МЧС о штормовом предупреждении. «По информации синоптиков, 24 мая по всей Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 м/с, местами дожди и грозы. Будьте бдительны» – говорится в сообщениях, разосланного ведомствами.



Об аналогичных неприятностях, уготованных погодой, предупреждают также в Челябинской и Тюменской областях. Так, в сердце Южного Урала ожидаются грозы с градом и ветер до 22 м/с.



Напомним, за последние дни по Уралу прокатился ряд ураганов, сопровождающихся сильными порывами ветра и дождями. Так, сильная гроза пронеслась по Свердловской области 20 мая, а вчера, 22 мая, в столице Среднего Урала было зафиксировано усиление ветра.



Фото: rossoshru.ru