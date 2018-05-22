Новости дня
22:05 | 23.05.2018
Екатеринбуржцы примут участие в массовом забеге на Уктусе
Как сообщают организаторы, Екатеринбург станет первым из трех городов, которые примут у себя летнюю серию фестивалей. В этом году участников ждет насыщенная обновленная программа: помимо массового забега с испытаниями, все пришедшие на мероприятие смогут посетить мастер-классы от профессиональных инструкторов по различным направлениям фитнеса, йога-марафон от адептов йоги. Для команд, которые готовятся выйти на старт, с утра будет организована разминка.
Отметим, что вход на фестиваль бесплатный. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте екб.станьчеловеком.рф, которая открыта с 23 мая. Три команды — лидеры забега получают право принять участие в осеннем состязании «Стань человеком», которое состоится в Москве.
Более подробную информацию можно найти на сайте екб.станьчеловеком.рф и в официальной группе мероприятия https://vk.com/reebokbemorehumanekaterinburg.
Забеги с испытаниями «Reebok. Стань человеком» — это соревнование для команд по 6 человек (рекомендованная комбинация — 3 мужчины и 3 женщины, также допустим вариант 4 + 2). Дистанция имеет протяженность от 5 до 7 км и включает 9–10 испытаний, большинство из которых рассчитаны на групповое исполнение. Схема испытаний каждый раз меняется, конкретные задания становятся известны только в день проведения соревнования. В забегах могут участвовать лица старше 18 лет.
Напомним, что в прошлом году участие в забеге «Reebok. Стань человеком» приняли участие 2000 человек (среди них и редакция «Вечерних ведомостей»). Три сотни команд, каждая по шесть человек, преодолели дистанцию длиной пять километров, проверив свою физическую подготовку, силу духа и сплоченность. Участники подтягивались, перетаскивали мешки с песком, выполняли командные синхронные подъемы корпуса, приседали с утяжелением, кантовали покрышки и многое другое.
© «Вечерние Ведомости»
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