В Екатеринбурге в ближайшее время отремонтируют более 40 участков дорог

20:14 | 23.05.2018

В скором времени в Екатеринбурге будут отремонтированы несколько участков дорог. Сейчас в столице Урала ремонт ведётся только на 15 участках, однако скоро подоспеют и оставшиеся 25, поскольку ремонт на дорогах проходит строго по графику. Об этом заключил замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Архипов.



Таким образом, в настоящее время ремонт дорог ведётся на улицах Пальмиро Тольятти, Большакова, в ЦПКИО. Работы по асфальтоукладке начинаются на улицах Высоцкого и Пехотинцев. Также новый асфальт положат на Базовом переулке, улицах Маневровой и Монтажников. А на проспекте Ленина от Луначарского до Восточной пройдёт ремонт уличного освещения.



Фото: gursesintour.com