Новостройки в Екатеринбурге за год подорожали на 20 %

19:44 | 23.05.2018

В Екатеринбург второй год подряд растут цены на квартиры в новостройках. По данным портала N1.RU, ещё в мае прошлого года покупка жилья со сдачей в течение двух ближайших лет обходилась горожанам в среднем в 3,5 миллиона рублей. Но уже в 2018 году такой показатель вырос до 4,2 миллиона рублей. Аналитики портала связывают такой резкий рост цен на строящиеся дома сразу с несколькими причинами.



Во-первых, как полагают эксперты, ежегодно растёт площадь жилья в сдаваемых домах. Во-вторых, сокращается количество домов и ЖК для экономкласса. И в-третьих, строительная отрасль стоит на пороге изменений в федеральном законе о долевом строительстве.



Самое дорогое строящееся жильё традиционно расположено в центре города. Там средняя цена одного квадратного метра в квартире со сдачей в 2019-2020 годах составляет в среднем 93 тысячи рублей.



Фото: elite-group.net