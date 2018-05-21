В центре Екатеринбурга из-за ДТП встало движение трамваев

19:24 | 23.05.2018

Сегодня вечером на проспекте Ленина в центре Екатеринбурга на отрезке между улицами Хохрякова и Сакко и Ванцетти произошло ДТП: на трамвайных путях столкнулись автомобили Renault Symbol и Nissan Patrol. Таким образом автомобили заблокировали движение трамваев.



В настоящий момент трамвайное движение до улицы Московской приостановлено: друг за другом стоят порядка двенадцати вагонов. Пассажиры транспорта вынуждены идти пешком. А пока участники ДТП ожидают сотрудников ГИБДД.