Новости дня
17:58 | 23.05.2018
В ГИБДД рассказали о критической ситуации с дорогами в двух свердловских муниципалитетах
Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, наиболее критическая ситуация в Горноуральском городском округе и Асбесте.
Так, на улице Краснознаменная в селе Лая, на дороге Лая-Балакино и на подъезде к поселку Горноуральский выявлены многочисленные недостатки состояния дорог, кое-где нет дорожных знаков, тротуаров и фонарей. Администрации Горноуральского городского округа выданы предписания об устранении нарушений до 1 июня.
В Асбесте, несмотря на неоднократные совещания ответственных органов, также наблюдается крайне неудовлетворительная ситуация с дорогами. Дело дошло до суда.
В частности, доведен до аварийного состояния путепровод, ведущий в Асбест, поселки Малышева и Рефтинский. Также администрация города не вводит ограничения, касающиеся движения грузового транспорта, что пагубно сказывается на состоянии дорог. Все это вынудило ГИБДД ограничить движение общественного и грузового транспорта. По фактам нарушений составлен и направлен в суд соответствующий протокол.
«Госавтоинспекцией инициирована и проведена внеочередная комиссии по безопасности дорожного движения на которой с участием Прокурора г. Асбеста, главе города Асбеста Тихоновой Н.Р. озвучены вынужденные меры ограничить дорожное движение общественного транспорта и грузовых тяжеловесных транспортных средств», - говорится в сообщении пресс-служба областной Госавтоинспекции.
© «Вечерние Ведомости»
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