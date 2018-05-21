Свердловчанина обвиняют в убийстве приятеля из ревности

17:27 | 23.05.2018

35-летний ранее судимый житель Кировграда предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть.



По данным следствия, 19 мая 2018 года мужчина, находясь у себя дома, распивал алкоголь со своим знакомым, причем пьянка продолжалась уже третий день. В ходе застолья гость приревновал к хозяину дома женщину, которая выпивала вместе с ними.



Хозяин жилища разозлился из-за обвинений в его адрес и ударил оппонента кулаком по голове. Удар был настолько сильным, что тот спустя несколько часов скончался.





Фото: www.rbc.ru