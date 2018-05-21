В Екатеринбурге шопинг обернулся для колясочницы потерей телефона

16:56 | 23.05.2018

«Воскресенье — подходящий для шопинга день!» — думала наш спецкор Вера Семченкова и 20 мая отправилась в ТЦ «МЕГА» за обновками к летнему сезону. Но радость от покупок была недолгой. Вера передвигается на коляске и реализует проект «Удобный Екатеринбург», где описывает комфортные и не очень места для маломобильных граждан. «Мега», по ее мнению, относится к числу первых. В торговом центре есть все: парковка, вход без ступеней, лифты, специализированные туалеты.



Так, они с мамой зашли в магазин Befree. Сумка висела на коляске девушки, а мама отошла в соседний ряд помочь дочери с выбором одежды. В эту самую минуту сидевшую в коляске Веру весьма неуклюже пихнули, и она подумала, что неповоротливая женщина просто не смогла аккуратно подойти к вешалке.



Лишь в примерочной мама обнаружила приоткрытую молнию у сумки и отсутствие смартфона дочери Samsung Galaxy Mega, приблизительная стоимость которого 13 тысяч рублей. Персонал магазина ответил, что видеонаблюдения у них нет и предпринять они ничего не могут (хотя охранник восточного вида вальяжно прогуливался по помещению).



Возмутило многое: ужасное отношение женщины, которая украла мобильный телефон у человека с инвалидностью; отсутствие камер; пассивность со стороны обслуживающего персонала. Наверное, для большинства людей мобильник сейчас является любимым гаджетом. Но для Веры Семченковой, у которой не работают руки, а набирает номер и текст она носом, сенсорный телефон с крупным экраном — это основное средство связи для работы, общения с друзьями или экстренных звонков семье. Случись что-нибудь, когда его не будет рядом, девушка не сможет никому сообщить.



На благоразумие вора рассчитывать приходится мало, а на изменение ситуации в магазине, возмещение материального ущерба администрацией бутика надеяться можно. Хочется думать, что таких инцидентов будет меньше, а граждане станут внимательнее относиться к личным вещам. На месте Веры может оказаться каждый.



Фото: ТАСС/Донат Сорокин