В Екатеринбург приедет лидер «Левого фронта» Сергей Уральцов

16:00 | 23.05.2018

2 июня в Екатеринбург приедет лидер общественного движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Планируется, что он встретится с левой оппозицией и руководством обкома КПРФ. В плане визита значится обсуждение политической ситуации в России и выборов в думу Екатеринбурга.





Фото: kommersant.ru