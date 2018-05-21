Екатеринбурженка вошла в пятерку лучших водителей троллейбуса

14:37 | 23.05.2018

Жительница Екатеринбурга Елена Сафронова вошла в призовую пятерку Всероссийского конкурса на звание «Лучший водитель троллейбуса».



Соревнования проходили с 17 по 19 мая в Ялте. 35 водителей из 28 городов России показали свои навыки на специально размеченной трассе: они объезжали «колодцы», заезжали в «бокс» задним ходом, делали «змейку». При этом в салоне ставилась емкость с водой, таким образом проверяют аккуратность водителей.



Отметим, что вторая участница от Екатеринбурга — Ольга Ермакова — заняла 11-е место.





Фото: ЕМУП «ТТУ»