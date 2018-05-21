При взрыве газа в Ревде пострадал человек

В Ревде ликвидируют последствия хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме, расположенном на улице Чапаева.Сообщение о происшествии поступило в 12:05. В доме находился один человек. Еще до прибытия спасателей мужчина самостоятельно покинул помещение. Сейчас его доставили в больницу.Взрывом разрушены деревянные перекрытия, перегородки и стена. Возгорания не было. На месте работают пожарные дознаватели и следственные органы.«Пожарные в количестве 8 человек проводят разбор завалов. Всего на месте происшествия работает 24 человека, 7 единиц техники (пожарные, полиция, медики, работники горгаза)», - передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.