На базе Свердловской детской железной дороги откроется детский технопарк

13:29 | 23.05.2018

Свердловская железная дорога откроет этим летом образовательный технопарк «Кванториум» для детей от 11 до 17 лет. Заявки будут приниматься с 1 июня до 20 августа, а занятия начнутся в октябре.



Площадкой технопарка станет Свердловская детская железная дорога в ЦПКиО им. Маяковского. Детей будут обучать по таким направлениям, как промышленный дизайн, высокие и информационные технологии, дополненная и виртуальная реальность.



Отметим, что еще один технопарк откроется на базе образовательного центра Дворца молодежи.



Создание технопарков «Кванториум» - это федеральный проект. Образовательные центры планируют открыть на всех детских железных дорогах.





Фото: kvantorium-71.ru