Екатеринбуржец отсудил у администрации деньги за упавшее на автомобиль дерево

13:10 | 23.05.2018

Житель Екатеринбурга Эдуард И. выиграл суд у администрации Октябрьского района. В августе прошлого года на его автомобиль «Дэу-Нексия», припаркованный на улице Бажова, упало дерево. По оценке экспертов, сумма ущерба превысила рыночную стоимость машины. Восстановлению автомобиль не подлежит.



Для возмещения ущерба Эдуард подал иск к администрации Октябрьского района. В итоге суд взыскал с ответчика почти 70 тысяч рублей: 51 930 рублей в качестве возмещения ущерба, 10 тысяч рублей — расходы по оплате услуг эксперта, а также судебные расходы и госпошлину.



Администрация пыталась обжаловать решение в областном суде, но там его оставили без изменений.





Фото: kvartirivolgograda.ru