Из-за ЧМ-2018 в Екатеринбурге запретят останавливаться на 19 улицах

11:38 | 23.05.2018

В Екатеринбурге еще на 19 участках установят знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Такие меры вводятся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.



Автомобилисты не смогут останавливаться на следующих участках:



- улица Токарей (от Шаумяна до Готвальда);

- улица Металлургов (от Заводской до Репина);

- улица Гурзуфская (от Токарей до Московской);

- улица Куйбышева (от Московской до Шейнкмана);

- улица Посадская (от Пальмиро Тольятти до Репина);

- улица Радищева (от Гурзуфской до Хохрякова);

- улица Малышева (от Московской до 8 Марта);

- улица Попова (от Репина до Хохрякова);

- улица Татищева (от Заводской до Репина);

- проспект Ленина (от Репина до 8 Марта);

- переулок Пестеревский (от Репина до Шейнкмана);

- переулок Медиков (от Малышева до Попова);

- улица Ключевская (от Заводской до Токарей);

- улица Московская (от Пальмиро Тольятти до переулка Северный);

- ВИЗ-бульвар (от Репина до Мельникова);

- улица Кирова (от Заводской до Мельникова);

- улица Долорес Ибаррури (от Кирова до Мельникова);

- улица Крауля (от Заводской до Токарей);

- улица Анри Барбюса (от Крылова до Пирогова).





Фото: ya62.ru