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11:20 | 23.05.2018

Администрацию Каменского городского округа через суд обязали устранить нарушения в теплоснабжении поселка

Суд обязал администрацию Каменского городского округа устранить нарушения в сфере теплоснабжения поселка Первомайского.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в населенном пункте отсутствует схема теплоснабжения. С 2009 года в домах устанавливаются электрокотлы, которые не переданы для обслуживания специализированным организациям. Деньги на ремонт и обслуживание котлов в необходимом объеме не выделяются.

«Неисполнение органом местного самоуправления требований федерального законодательства в сфере теплоснабжения создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушает права граждан на бесперебойное обеспечение теплом, тем самым угрожая безопасности жизни и здоровья жителей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Прокуратура направила иск в суд с требованием устранить нарушения. В итоге администрацию Каменского городского округа обязали в течение двух лет установить в поселке газовую блочную котельную.

© «Вечерние Ведомости»

 


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