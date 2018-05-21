Администрацию Каменского городского округа через суд обязали устранить нарушения в теплоснабжении поселка

11:20 | 23.05.2018

Суд обязал администрацию Каменского городского округа устранить нарушения в сфере теплоснабжения поселка Первомайского.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в населенном пункте отсутствует схема теплоснабжения. С 2009 года в домах устанавливаются электрокотлы, которые не переданы для обслуживания специализированным организациям. Деньги на ремонт и обслуживание котлов в необходимом объеме не выделяются.



«Неисполнение органом местного самоуправления требований федерального законодательства в сфере теплоснабжения создает угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций, нарушает права граждан на бесперебойное обеспечение теплом, тем самым угрожая безопасности жизни и здоровья жителей», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.



Прокуратура направила иск в суд с требованием устранить нарушения. В итоге администрацию Каменского городского округа обязали в течение двух лет установить в поселке газовую блочную котельную.