1 июня в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

10:51 | 23.05.2018

В День защиты детей, 1 июня, в Екатеринбурге будет ограничена продажа алкоголя, это следует из постановления главы администрации города Александра Якоба.



Праздник пройдет с 10:00 до 15:00 в Историческом сквере, а торговать алкоголем запретят с 8:00 и до 16:00. Ограничения будут действовать только в районе Плотинки.



«Предприятиям торговли, расположенным в границах проспекта Ленина — улиц Пушкина — Малышева — 8 Марта, прекратить розничную продажу алкогольной продукции за два часа до проведения, во время проведения и в течение часа после проведения праздника», — говорится в документе.





Фото: ekburg.ru