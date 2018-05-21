В Екатеринбурге из-за травмы пенсионерки привлекли к ответственности водителя и кондуктора троллейбуса

10:34 | 23.05.2018

В Екатеринбурге прокуратура проверила безопасность перевозки пассажиров в общественном транспорте. Установлено, что 20 июля 2017 года 71-летнюю пассажирку зажало дверями троллейбуса. Это произошло на остановке «Площадь Первой Пятилетки». Женщина получила ушиб предплечья.



В результате прокуратура внесла ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление» представление с требованием устранить нарушения. Отметим, что ЕТТУ добровольно возместило моральный ущерб пострадавшей, а водитель и кондуктор привлечены к дисциплинарной ответственности.





Фото: transphoto.ru