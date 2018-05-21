Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


10:34 | 23.05.2018

В Екатеринбурге из-за травмы пенсионерки привлекли к ответственности водителя и кондуктора троллейбуса

В Екатеринбурге прокуратура проверила безопасность перевозки пассажиров в общественном транспорте. Установлено, что 20 июля 2017 года 71-летнюю пассажирку зажало дверями троллейбуса. Это произошло на остановке «Площадь Первой Пятилетки». Женщина получила ушиб предплечья.

В результате прокуратура внесла ЕМУП «Екатеринбургское трамвайно-троллейбусное управление» представление с требованием устранить нарушения. Отметим, что ЕТТУ добровольно возместило моральный ущерб пострадавшей, а водитель и кондуктор привлечены к дисциплинарной ответственности.


Фото: transphoto.ru

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

11:04 | 23.05.2018
Мэрия Кургана запретила продажу алкоголя в день проведения последних звонков

10:59 | 23.05.2018
408 соотечественников, проживающих за рубежом, хотят вернуться в Пермский край

10:51 | 23.05.2018
1 июня в Екатеринбурге ограничат продажу алкоголя

10:34 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за травмы пенсионерки привлекли к ответственности водителя и кондуктора троллейбуса

10:16 | 23.05.2018
В Свердловской области крупный пожар уничтожил 2 жилых дома и 6 нежилых зданий

10:13 | 23.05.2018
На Среднем Урале полностью восстановлено электроснабжение

09:52 | 23.05.2018
Жительницу Нижних Серег арестовали за невыплату алиментов своему сыну

09:37 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за загоревшейся на лестничной клетке кладовки эвакуировали жителей дома

09:37 | 23.05.2018
260 тысяч свердловчан приняли участие в акции «Ночь музеев»

09:15 | 23.05.2018
На улице Большакова появился баннер с вакансией наркокурьера

22.05.2018

23:18 | 22.05.2018
В Свердловской области потушен крупный пожар, который охватил восемь строений

20:43 | 22.05.2018
Из-за непогоды более 16 тысяч свердловчан остались без электроснабжения

19:54 | 22.05.2018
«Единая Россия» определилась со списком участников праймериз в гордуму

19:25 | 22.05.2018
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 запустят 46 «Ласточек» от аэропорта до вокзала

18:02 | 22.05.2018
В жилом комплексе «Любимов» в Березниках появится МФЦ

17:50 | 22.05.2018
Мэрия Екатеринбурга не нашла подрядчика для строительства фондохранилища «Эрмитажа-Урал»

17:41 | 22.05.2018
Экс-главе Перми Игорю Шубину не удалось стать почетным гражданином города

17:38 | 22.05.2018
Губернатор Прикамья обсудил с директорами школ актуальные вопросы системы образования

17:08 | 22.05.2018
В Верхней Салде за мошенничество с зарплатами будут судить бухгалтера металлургической компании

16:54 | 22.05.2018
Максим Решетников: «В крае важно поддерживать развитие инклюзивного образования»

16:45 | 22.05.2018
В Асбесте из пожара спасли мать с четырьмя детьми

16:28 | 22.05.2018
Записаться в МФЦ жители Перми могут на сайте Росреестра

16:26 | 22.05.2018
В поликлинике на Сыромолотова произошло обрушение потолка

16:20 | 22.05.2018
Ситуация с пожарами в Курганской области стабилизирована

15:59 | 22.05.2018
Житель Прикамья осужден за реализацию нелегального алкоголя

15:59 | 22.05.2018
В ЗакСО не исключают возможности возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга

15:40 | 22.05.2018
На Урале за невыплату зарплаты и налогов будут судить экс-директора одного из предприятий

15:00 | 22.05.2018
Свердловские депутаты одобрили увеличение прогноза по доходам бюджета на 2018 год

14:32 | 22.05.2018
Закройте окна и отключите электричество: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:23 | 22.05.2018
Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношений между любовником и бывшим супругом

14:11 | 22.05.2018
ЗакСО лишило мандата Армена Карапетяна

13:46 | 22.05.2018
Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов бюджета

13:37 | 22.05.2018
Вопрос с отставкой Евгения Ройзмана решится 25 мая

13:24 | 22.05.2018
Сегодня утром из дома на Щорса эвакуировались 17 человек

13:20 | 22.05.2018
В Чернушке активизировали патриотическую работу

13:09 | 22.05.2018
На «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог

12:52 | 22.05.2018
Уралец отсудил компенсацию у больницы, где он ослеп на один глаз

12:52 | 22.05.2018
Законодательное собрание Пермского края готовится к майской пленарке

12:44 | 22.05.2018
В свердловском парламенте принёс присягу новый депутат

12:30 | 22.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 мая 2018 года

12:28 | 22.05.2018
Велосезон-2018 в Перми открылся традиционным пробегом

12:27 | 22.05.2018
Байкеры устроят европейский мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса

12:20 | 22.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин выступил с докладом на конференции «Направление 2026»

12:08 | 22.05.2018
Тренера тагильской школы олимпийского резерва обвиняют в гибели ребенка

11:58 | 22.05.2018
Суд Кургана закрыл «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

11:45 | 22.05.2018
25 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады

11:30 | 22.05.2018
В Полевском возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

11:14 | 22.05.2018
Полиция Кургана задержала экс-бухгалтера одного из МУПов за кражу 5 миллионов рублей

11:11 | 22.05.2018
Ройзман заявил, что уходит в отставку

11:09 | 22.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 мая 2018 года


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 