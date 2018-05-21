На Среднем Урале полностью восстановлено электроснабжение

10:13 | 23.05.2018

В Свердловской области полностью восстановлено электроснабжение после вчерашнего ураганного ветра, оставившего без света 50 населенных пунктов в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Веротурском городских округах, а также городском округе Ревда.



«К 3:00 сегодняшнего дня энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» в полном объеме возобновили подачу электроэнергии в дома жителей Среднего Урала», — говорится в сообщении пресс-службы компании.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, в ликвидации последствий непогоды были задействованы 211 человек (энергетики, сотрудники МЧС) и 76 единиц спецтехники. Сейчас ремонтные работы продолжаются, но без отключения потребителей.





Фото: кшенская-нива.рф