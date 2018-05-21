Жительницу Нижних Серег арестовали за невыплату алиментов своему сыну

09:52 | 23.05.2018

В Нижних Сергах местную 39-летнюю жительницу арестовали на 10 суток за невыплату алиментов.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, женщина не перечисляла деньги на содержание своего сына, находящегося под опекой (попечительством).



Когда к дому алиментщицы пришли судебные приставы, она закрылась, объясняя это тем, что у нее не прибрано. В итоге женщину убедили открыть дверь. В отношении нее составлены протоколы об административных нарушениях. Принято решение об административном аресте на 10 суток и взыскании штрафа в размере одной тысячи рублей.





Фото: darakchi.uz