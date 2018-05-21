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09:37 | 23.05.2018
В Екатеринбурге из-за загоревшейся на лестничной клетке кладовки эвакуировали жителей дома
Сообщение о возгорании поступило в 21:08, к месту чрезвычайной ситуации выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен в течение 5 минут.
Кроме имущества, находившегося в кладовой, устроенной на лестничной клетке 6-го этажа, при пожаре ничто не пострадало.
Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
© «Вечерние Ведомости»
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