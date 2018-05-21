В Екатеринбурге из-за загоревшейся на лестничной клетке кладовки эвакуировали жителей дома

09:37 | 23.05.2018

Вчера вечером из-за пожара на лестничной клетке 10-этажного жилого дома на улице Чайковского в Екатеринбурге пожарным пришлось эвакуировать 30 человек жильцов, в том числе 5 детей.



Сообщение о возгорании поступило в 21:08, к месту чрезвычайной ситуации выехали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Пожар был потушен в течение 5 минут.



Кроме имущества, находившегося в кладовой, устроенной на лестничной клетке 6-го этажа, при пожаре ничто не пострадало.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области