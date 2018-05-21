На улице Большакова появился баннер с вакансией наркокурьера

На улице Большакова появился баннер, предлагающий вакансию наркокурьера, рассказал читатель паблика «Типичный Екатеринбург».На плакате написано, что кадровое агентство «Филин» объявляет набор на вакансию «удалённый кадровый агент». В обязанности входит «поиск и привлечение сотрудников разных специальностей на вакантные должности». Для контакта указан номер Telegram.Екатеринбуржец связался с работодателем и выяснил, что речь идет о работе курьером по доставке курительных смесей.