В Свердловской области потушен крупный пожар, который охватил восемь строений

23:18 | 22.05.2018

В Свердловской области локализован пожар в поселке Красный Яр Серовского городского округа. Возгорание произошло сегодня вечером. По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огнем были охвачены два жилых дома и шесть нежилых строений. Площадь пожара составила 300 квадратных метров.



По предварительной информации, пожар произошел из-за перехлеста электропроводов у одного из строений. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, угроза распространения огня ликвидирована, пострадавших нет. В тушении огня были задейстовваны восемь единиц техники и 32 спасателя, а также добровольная пожарная дружина поселка.



Отметим, что администрация муниципального образования пообещала предоставить погорельцам временное жилье.



Фото: novayasamara.ru