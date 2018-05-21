Из-за непогоды более 16 тысяч свердловчан остались без электроснабжения

20:43 | 22.05.2018

Ураганный ветер на Среднем Урале стал причиной нарушения электроснабжения в нескольких населенных пунктах Свердловской области. Как сообщает «Свердловэнерго», без света остались 16,4 тысячи человек.



По информации пресс-службы «МРСК Урала», от непогоды и ее последствий пострадали в основном населённые пункты, расположенные в Сысертском, Невьянском, Ирбитском, Артемовском, Серовском, Кировградском, Краснотурьинском, Веротурском городских округах, а также городском округе Ревда.



Напомним, сегодня спасатели распространили информацию о штормовом предупреждении: ожидался ураганный ветер с порывами до 25 метров в секунду.



Фото: galich.smi44.ru