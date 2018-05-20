«Единая Россия» определилась со списком участников праймериз в гордуму

19:54 | 22.05.2018

Участниками предварительного голосования на выборы в екатеринбургскую городскую думу от партии «Единая Россия» стали 194 человека. Прием заявлений на участие в предварительном голосовании завершен. Оргкомитет по утверждению полного списка состоится сегодня.



По информации пресс-службы регионального отделения партии, больше всего претендентов на выдвижение в Чкаловском районе Екатеринбурга, где на три округа баллотируются 37 человек. В Орджоникидзевском районе на выдвижение претендуют 30 кандидатов, меньше всего кандидатур из Кировского района - там всего 7 кандидатов. Также процедура предварительного голосования организована еще в ряде муниципалитетов Свердловской области.



Напомним, что предварительное голосование состоится 3 июня. Выборы в городскую думу намечены на 9 сентября.



Фото: giftprime.ru