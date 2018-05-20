В Екатеринбурге к ЧМ-2018 запустят 46 «Ласточек» от аэропорта до вокзала

19:25 | 22.05.2018

По маршруту от аэропорта Кольцово до екатеринбургского железнодорожного вокзала начнут ходить 46 дополнительных поездов «Ласточек» для перевозки болельщиков во время проведения матчей Чемпионата мира по футболу-2018 в Екатеринбурге.



Назначенные поезда будут курсировать с 14 по 28 июня. Время в пути займет всего 30 минут. Все объявления в поездах будут озвучены на русском и английском языках.



В данный момент по маршруту от железнодорожного вокзала до аэропорта ежедневно курсируют две пары пригородных поездов. С момента введения дополнительных «Ласточек» в день будет реализовано до 12 рейсов.



Фото: mikhail.krivyy.com