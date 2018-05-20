Мэрия Екатеринбурга не нашла подрядчика для строительства фондохранилища «Эрмитажа-Урал»

17:50 | 22.05.2018

Конкурс по поиску подрядчика для строительства фондохранилища «Эрмитажа-Урал» не состоялся из-за отсутствия заявок, говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.



Напомним, что сам центр расположится по адресу улица Вайнера, 11, а фондохранилище — на Вайнера, 16, где снесут старое кирпичное здание.



На строительство фондохранилища мэрия готова потратить 290,3 млн рублей. Работы должны завершиться до 30 ноября 2020 года.





Фото: urbc.ru