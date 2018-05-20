В Верхней Салде за мошенничество с зарплатами будут судить бухгалтера металлургической компании

17:08 | 22.05.2018

В Верхней Салде перед судом предстанет бухгалтер крупной металлургической компании. Ее обвиняют в мошенничестве с зарплатами.



Следствие считает, что в 2016-2017 годах бухгалтер присваивала себе часть зарплат увольняющихся сотрудников. Она незаконно вносила в расчетные листы сведения о якобы имеющихся у работников штрафах, занижая таким образом размер выплат и забирая себе разницу.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, женщина похитила более 1,1 млн рублей.





Фото: bryansku.ru