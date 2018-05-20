В поликлинике на Сыромолотова произошло обрушение потолка

16:26 | 22.05.2018

В поликлинике № 3 по адресу улица Сыромолотова, 19, обрушился потолок. Фотографию выложили в паблике «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте».



Обрушение произошло в коридоре. К счастью, никто не пострадал. Людей эвакуировали, помещение опечатали.



Как сообщили в пресс-службе горздрава, ремонт в поликлинике планировали на июнь. По факту случившегося проведут служебную проверку.





Фото: Инцидент Екатеринбург/ВКонтакте