В ЗакСО не исключают возможности возвращения прямых выборов мэра Екатеринбурга

15:59 | 22.05.2018

Законодательное собрание Свердловской области может вернуться к рассмотрению вопроса о системе избрания главы Екатеринбурга. Не исключается и возвращение прямых выборов.



— Если после изменения двуглавой системы будут иные предложения, мы вернемся к этому вопросу, будем их рассматривать, — сказала Людмила Бабушкина.



Напомним, что 3 апреля ЗакСО приняло законопроект, который предусматривает отмену прямых выборов и избрание главы Екатеринбурга депутатами городской думы из числа предложенных конкурсной комиссией кандидатов. Таким образом, у города должен появиться один глава вместо нынешней двуглавой системы.





Фото: ekaterinburg.bezformata.ru