На Урале за невыплату зарплаты и налогов будут судить экс-директора одного из предприятий

15:40 | 22.05.2018

В Сысерти завершено расследование уголовного дела по обвинению 59-летнего бывшего директора одного из промышленных предприятий. Его обвиняют в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, а также в невыплате зарплаты.



Предприятие находится в поселке Большой Исток Сысертского городского округа. Вероятно, речь идет о Заводе элементов трубопроводов и его экс-директоре Льве Лившице.



По данным следствия, в 2015–2016 годах обвиняемый сокрыл денежные средства организации на сумму более 100 млн рублей. При этом у предприятия были долги по налогам в размере около 40 млн рублей.



Кроме того, бывшего руководителя обвиняют в невыплате зарплаты 390 сотрудникам в 2016–2017 годах. Задолженность составляет более 60 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в ходе следствия арестовано имущество предприятия на 110 млн рублей и имущество бывшего директора более чем на 8 млн рублей. Задолженность по заработной плате частично погашена.





Фото: толк42.рф