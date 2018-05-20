Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношением между любовником и бывшим супругом

14:23 | 22.05.2018

Дорожный инцидент в Екатеринбурге, между водителем BMW X6 и Мерседеса, не имеет ничего общего с организованной преступностью и так называемыми автоподставщиками. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 21 мая в дежурную часть отдела полиции №14 из ГКБ №23 поступило сообщение о доставленном пациенте с травмой.



«Все участники инцидента установлены и опрошены. В ходе опроса установлено, что все участники конфликта знакомы, ссора произошла на бытовой почве. По итогам медицинского исследования потерпевшего будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.



То есть версия потерпевшего Евгения С. о том, что неизвестный погнался за BMW X6, в котором находился он, его якобы коллега и пятилетний ребенок «отпадает», а сами его пояснения, которые он давал СМИ, подлежат тщательной проверке.



Кроме этого, по данным источников veved.ru, Евгений С. и условный нападавший знают друг друга, а Евгений С. не просто забирал девушку и ребенка из аэропорта (они прилетели с отдыха), но и летал вместе с ними. Нападавший же является её бывшим супругом и он неоднократно предупреждал Евгения, чтобы тот не лез в незаконченные отношения. Кода он увидел его в салоне автомобиле, он, не сдержавшись, вытащил пассажира и ударил.



Напомним, что инцидент произошел 20 мая около 04:00 утра в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, когда BMW X6 ехал из аэропорта Кольцово и за ним погнался черный «Мерседес», водитель которого догнал внедорожник и причинил травмы мужчине-пассажиру.