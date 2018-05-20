Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота
Коттеджный поселок Николин Ключ
 

Новости дня


14:23 | 22.05.2018

Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношением между любовником и бывшим супругом

Дорожный инцидент в Екатеринбурге, между водителем BMW X6 и Мерседеса, не имеет ничего общего с организованной преступностью и так называемыми автоподставщиками. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 21 мая в дежурную часть отдела полиции №14 из ГКБ №23 поступило сообщение о доставленном пациенте с травмой.

«Все участники инцидента установлены и опрошены. В ходе опроса установлено, что все участники конфликта знакомы, ссора произошла на бытовой почве. По итогам медицинского исследования потерпевшего будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.

То есть версия потерпевшего Евгения С. о том, что неизвестный погнался за BMW X6, в котором находился он, его якобы коллега и пятилетний ребенок «отпадает», а сами его пояснения, которые он давал СМИ, подлежат тщательной проверке.

Кроме этого, по данным источников veved.ru, Евгений С. и условный нападавший знают друг друга, а Евгений С. не просто забирал девушку и ребенка из аэропорта (они прилетели с отдыха), но и летал вместе с ними. Нападавший же является её бывшим супругом и он неоднократно предупреждал Евгения, чтобы тот не лез в незаконченные отношения. Кода он увидел его в салоне автомобиле, он, не сдержавшись, вытащил пассажира и ударил.

Напомним, что инцидент произошел 20 мая около 04:00 утра в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов, когда BMW X6 ехал из аэропорта Кольцово и за ним погнался черный «Мерседес», водитель которого догнал внедорожник и причинил травмы мужчине-пассажиру.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:00 | 22.05.2018
Свердловские депутаты одобрили увеличение прогноза по доходам бюджета на 2018 год

14:32 | 22.05.2018
Закройте окна и отключите электричество: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:23 | 22.05.2018
Дорожные разборки в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов оказались выяснением отношением между любовником и бывшим супругом

14:11 | 22.05.2018
ЗакСО лишило мандата Армена Карапетяна

13:46 | 22.05.2018
Пермский край поднялся на 27 позиций в рейтинге регионов страны по темпам роста доходов бюджета

13:37 | 22.05.2018
Вопрос с отставкой Евгения Ройзмана решится 25 мая

13:24 | 22.05.2018
Сегодня утром из дома на Щорса эвакуировались 17 человек

13:20 | 22.05.2018
В Чернушке активизировали патриотическую работу

13:09 | 22.05.2018
На «Управляем вместе» открыты «летние темы» текущего содержания дорог

12:52 | 22.05.2018
Уралец отсудил компенсацию у больницы, где он ослеп на один глаз

12:52 | 22.05.2018
Законодательное собрание Пермского края готовится к майской пленарке

12:44 | 22.05.2018
В свердловском парламенте принёс присягу новый депутат

12:30 | 22.05.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 мая 2018 года

12:28 | 22.05.2018
Велосезон-2018 в Перми открылся традиционным пробегом

12:27 | 22.05.2018
Байкеры устроят европейский мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса

12:20 | 22.05.2018
Спикер Пермской гордумы Юрий Уткин выступил с докладом на конференции «Направление 2026»

12:08 | 22.05.2018
Тренера тагильской школы олимпийского резерва обвиняют в гибели ребенка

11:58 | 22.05.2018
Суд Кургана закрыл «Детский мир» из-за нарушений пожарной безопасности

11:45 | 22.05.2018
25 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады

11:30 | 22.05.2018
В Полевском возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

11:14 | 22.05.2018
Полиция Кургана задержала экс-бухгалтера одного из МУПов за кражу 5 миллионов рублей

11:11 | 22.05.2018
Ройзман заявил, что уходит в отставку

11:09 | 22.05.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 21 мая 2018 года

10:58 | 22.05.2018
При достаточном финансировании ВСМ Екатеринбург — Челябинск могут построить за 3–4 года

10:39 | 22.05.2018
В Асбесте предприятие оштрафовано за загрязнение воздуха

10:16 | 22.05.2018
В Нижнем Тагиле на полгода осудили мужчину, который пытался дать взятку полицейскому

10:08 | 22.05.2018
В пермском клубе айкидо «Династия» вручили пояса воспитанникам

09:52 | 22.05.2018
По Екатеринбургу развесят флаги с волком Забивакой

09:41 | 22.05.2018
В Свердловской области за минувшие выходные было выявлено более 240 потенциальных «убийц» за рулём автомобилей

09:29 | 22.05.2018
В аварии на ЖБИ пострадал пятилетний ребенок

09:02 | 22.05.2018
Ночью на улице Авиаторов горело три автомобиля

21.05.2018

23:32 | 21.05.2018
В Свердловской области добровольцы посадили более 30 тысяч новых деревьев

23:28 | 21.05.2018
В Верхней Пышме школьники поучаствовали в зарядке с полицейскими

22:48 | 21.05.2018
Продукция предприятий Свердловской области может использоваться в Узбекистане

20:09 | 21.05.2018
В Свердловской области проснулись ядовитые змеи

19:27 | 21.05.2018
В избирком поданы документы по референдуму за возвращение прямых выборов мэра

19:10 | 21.05.2018
Рано разделись: на Урал снова надвигаются заморозки

18:57 | 21.05.2018
С рынка лесозаготовок в Белоярке может уйти крупный игрок

18:48 | 21.05.2018
В Прикамье приняли концепцию цифровизации региона

18:16 | 21.05.2018
Рассмотрение апелляции по делу жительницы Режа Ирины Сохаревой отложили до середины июня

18:10 | 21.05.2018
В Совете Федерации РФ представлена программа развития системы капитального ремонта Пермского края

18:03 | 21.05.2018
В Перми задержаны юноши, причастные к серии краж велосипедов

17:54 | 21.05.2018
Законопроект о культуре устанавливает ее взаимосвязь с социально-экономическим развитием Пермского края

17:43 | 21.05.2018
В Екатеринбурге открывается бесплатная школа для аллергиков

17:40 | 21.05.2018
Глава китайской делегации Яо Цзенке высоко оценил динамику развития обмена студентами в Прикамье

17:06 | 21.05.2018
Главным тренером ФК «Урал» назначен Дмитрий Парфенов

16:37 | 21.05.2018
В Карпинске проверяют детский сад, где заболели дети

16:21 | 21.05.2018
Депутаты Законодательного собрания Пермского края встретились с жителями Большесосновского района

16:18 | 21.05.2018
В уральской столице провели операцию «Нелегальный мигрант»

15:55 | 21.05.2018
В 2019 году в Екатеринбурге более точно пропишут перекрытия на 9 Мая


Мы в соцсетях





Архив
«    Май      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 


 