Вопрос с отставкой Евгения Ройзмана решится 25 мая

13:37 | 22.05.2018

Дума Екатеринбурга назначила рассмотрение вопроса отставки Евгения Ройзмана на пятницу, 25 мая.



Напомним, что сегодня председатель Екатеринбургской городской думы Евгений Ройзман отказался участвовать в процедуре отмены прямых выборов мэра и во время выступления на заседании думы заявил, что уходит в отставку.



Отметим, что в случае отставки обязанности председателя будет исполнять заместитель Ройзмана Виктор Тестов.