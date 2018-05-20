Сегодня утром из дома на Щорса эвакуировались 17 человек

13:24 | 22.05.2018

Сегодня утром произошел пожар в квартире 10-этажного дома на улице Щорса. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 10:44.



Еще до приезда пожарных из дома эвакуировались 17 человек, в том числе два ребенка. Информации о пострадавших не поступало.



- На площади 15 кв.м. повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на 5-ом этаже муниципального 10-ти этажного жилого дома, - передает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.



Огонь локализовали в 11:10, открытое горение ликвидировали в 11:14. В тушении задействовали восемь единиц пожарно-спасательной техники, 23 человека личного состава.





Фото: birulevo-zapadnoe.mos.ru