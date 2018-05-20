В свердловском парламенте принёс присягу новый депутат

12:44 | 22.05.2018

Сегодня, 22 мая, на заседании областного парламента принес присягу депутата Егор Шаламовских.



Напомним, Егор Шаламовских получил депутатский мандат после отказа от места в Заксобрании области Евгения Лобова избранного по списку партии «Справедливая Россия», соответственно, освободившееся в результате ухода Лобова, место перешло следующему кандидату из списка «СР».



После принятия присяги Егор Шаламовских получил служебное удостоверение и нагрудный знак из рук председателя Людмилы Бабушкиной.



«Коллеги поздравляют вас и желают успехов. По комитету, в котором вы будете работать, решение будет принято позже. Мы обсудим это на следующем пленарном заседании», – отметила Людмила Бабушкина.