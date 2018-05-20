Байкеры устроят европейский мотопробег по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса

12:27 | 22.05.2018

Екатеринбургские байкеры проедут по местам боевой славы Уральского добровольческого танкового корпуса, рассказал глава мотоклуба «Черные ножи» Вадим Хайрулин.



Мотопробег начнется в июле и пройдет через такие страны, как Белоруссия, Польша, Германия, Чехия.



По словам организаторов, во время мотопробега байкеры поддержат заявку Екатеринбурга и будут рассказывать об ЭКСПО-2025.





Фото: kchrline.ru