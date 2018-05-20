Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 21 мая 2018 года

12:30 | 22.05.2018

За прошедшие сутки с 08:00 21.05.2018 до 08:00 22.05.2018 на территории Свердловской области зарегистрировано 150 преступлений.



В дежурные сутки сотрудниками полиции раскрыто 96 противоправных деяний. Из них 2 убийства, 6 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, 3 изнасилования, 1 разбой, 25 краж, из них 1 квартирная, 1 угон автотранспорта, 2 мошенничества, 7 фактов незаконного оборота наркотиков, из них 2 сбыта.



За прошедшие сутки на территории области произошло 3 ДТП с пострадавшими, в которых пострадали 4 человека, в том числе 2 ребенка.



За минувшие сутки на территории области проведено 2 мероприятия, в которых приняли участие 160 человек. Для обеспечения охраны порядка было задействовано 34 полицейских, 1 работник частного охранного предприятия. Нарушений общественного порядка не допущено.



Информация и фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области