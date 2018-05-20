25 уральцев примут эстафету огня Всемирной зимней универсиады

11:45 | 22.05.2018

17 ноября 2018 года в Екатеринбург привезут огонь XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.



В эстафете огня примут участие 25 почетных уральцев. Их список сейчас формируется. Отмечается, что это должны быть люди, внесшие значительный вклад в развитие Екатеринбурга и Свердловской области.



Каждый факелоносец пробежит по 200 метров. Дистанция пройдет по проспекту Ленина — от улицы Мира до Вайнера и обратно.





Фото: vp43.ru